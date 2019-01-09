Компания из Франции вложит $400 млн в добычу нефти в Венесуэле

9 января 2019 10:45 (UTC+04:00)

Французская компания Maurel & Prom вложит 400 млн долларов в совместный с венесуэльской PDVSA («Петролеос де Венесуэла») проект по добыче нефти на озере Маракайбо. Об этом объявил в понедельник министр нефтяной промышленности южноамериканской страны и глава PDVSA Мануэль Кеведо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что эти инвестиции помогут увеличить объем добываемой нефти в указанном районе до 70 тысяч баррелей в сутки.

По данным ОПЕК, в ноябре 2018 года объем добычи нефти в Венесуэле упал до 1,13 млн баррелей в день. Это на 40% ниже среднего уровня добычи в 2017 году.

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