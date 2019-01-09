Польша в 2018 году снизила импорт российского газа на 6,4%

Польская энергетическая компания PGNiG в 2018 году импортировала из России на 0,62 млрд куб. м (на 6,4%) газа меньше, чем в 2017 году, говорится в сообщении компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, импорт газа из РФ по итогам прошедшего года снизился до 9,04 млрд куб. м с 9,66 млрд куб. м в 2017 году.

В то же время импорт в Польшу сжиженного природного газа (СПГ) из Катара, Норвегии и США в 2018 году увеличился почти на 1 млрд куб. м по сравнению с 2017 годом и достиг более 2,71 млрд куб. м (после регазификации).

Следовательно, в 2018 году импорт газа PGNiG с восточного направления составил 66,8% от всего объема импорта компании (против 88,9% в 2016 году), импорт СПГ - более 20% (в 2016 году - 8,4%).

Всего в 2018 году PGNiG импортировала в Польшу около 13,53 млрд куб. м газа, внутреннее производство оценивается в 3,8 млрд куб. м.

По словам вице-президента PGNiG Мачея Возняка, компания пытается снизить объемы закупаемого в России газа до минимально возможных в рамках контракта с "Газпромом", который истекает в 2022 году. Согласно его условиям, Польша должна оплачивать до 85% зафиксированных в контракте объемов газа. "Наш приоритет - создать альтернативный, долгосрочный портфель поставок с 2023 года, базирующийся на рыночных принципах и ценах", - отметил Возняк.

Польша потребляет около 15 млрд куб. м газа в год. Треть этого объема добывается в стране, а остальное импортируется. Главным поставщиком газа является "Газпром", по контракту с которым страна ежегодно может поставлять около 10,2 млрд куб. м.

Однако Польша стремится вовсе отказаться от российского газа. Так, осенью 2018 года PGNiG заключила с американской Venture Global LNG контракт на поставку 2 млн тонн СПГ в год в течение 20 лет. Другой контракт подписан с американской Cheniere Marketing International - по нему Польша в течение 24 лет закупит 31 млн тонн СПГ.

Помимо этого, у PGNiG есть действующий до 2034 года контракт с катарской Qatargas (1,1 млн тонн СПГ в год до 2017 года и 2 млн тонн в год с 2018 года) и соглашение с американской Centrica о покупке до 2,5 млн тонн СПГ до конца 2022 года.

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