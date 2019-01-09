На востоке Франции потерпел крушение истребитель Mirage 2000D (Обновлено)

Истребитель французских ВВС Mirage 2000D, который пропал с радаров в среду утром, потерпел крушение на востоке Франции, обломки самолета найдены, сообщает телеканал France 3, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
18:22 (GMT+4) Французский истребитель Mirage 2000 пропал с радаров на востоке Франции. Об этом сообщило в среду AFP, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что сигнал был потерян в момент, когда самолет находился в небе между департаментами Юра и Ду около 11:00 по парижскому времени. На борту истребителя находились двое членов экипажа.
Власти департамента Ду ввели план поиска самолета.
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