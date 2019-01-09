На севере Испании разбился небольшой самолет

Небольшой самолет разбился на севере Испании, в автономном сообществе Страна басков, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Связь с самолетом, на борту которого находились два человека, была потеряна в 13.50 по местному времени (16.30).

Полиция обнаружила разбившийся самолет в районе горы Эрнио через несколько часов. Местонахождение экипажа неизвестно, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники в полиции Страны басков Ertzaintza.

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