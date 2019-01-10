Путин обсудил с Меркель ситуацию в Сирии

10 января 2019 01:50 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Сирии, в том числе вопросы формирования Конституционного комитета, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщила пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по ситуации в Сирии, включая вопросы формирования Конституционного комитета на основе договоренностей, достигнутых в ходе четырехстороннего (Россия, Турция, ФРГ и Франция) саммита в Стамбуле 27 октября 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин и Меркель выразили стремление наращивать усилия по содействию политическому процессу в координации с ООН для урегулирования в Сирии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Главы минобороны Турции и России обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Турция 9 января 21:27
Рябков отметил роль Ирана и Турции в урегулировании в Сирии
Россия 9 января 20:04
"Спартак" объявил о переходе футболиста Аяза Гулиева из "Ростова"
Спорт 9 января 19:51
Россия и Индия намерены продолжить координацию усилий в БРИКС
Россия 9 января 17:25
Подозреваемый в убийстве в Караганде гражданин Армении задержан в России
Казахстан 9 января 17:14
Песков прокомментировал сообщения о вмешательстве России в выборы в Израиле
Россия 9 января 14:55
Лента новостей
"Манчестер Сити" забил 9 мячей "Бертону" в полуфинале Кубка английской лиги по футболу
Спорт 01:55
Заседание начальников генштабов стран НАТО пройдет 15-16 января в Брюсселе
Европа 01:19
В Саудовской Аравии хотят запретить вступать в брак до 15 лет
Арабские страны 00:46
В МИД Ирана сообщили о задержании американца Майкла Уайта
Политика 00:16
Таиланд продлил срок выдачи бесплатных виз для граждан 20 стран
Другие страны 9 января 23:51
В Испании нашли тело одного из членов экипажа разбившегося самолета
Европа 9 января 23:07
На севере Испании разбился небольшой самолет
Европа 9 января 22:47
Венесуэла закончила год с инфляцией почти в 1,7 миллиона процентов
Другие страны 9 января 22:37
Умер последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов
Россия 9 января 22:04