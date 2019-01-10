В Словакии объявят дату президентских выборов

Спикер парламента Словакии Андрей Данко намерен в четверг объявить даты первого и, в случае необходимости, второго тура выборов главы республики, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости об этом сообщил он сам во время пресс-конференции, которую транслировали сетевые ТВ-каналы.

Ранее, в конце декабря, в интервью агентству TASR Данко заявил, что первый тур президентских выборов, скорее всего, состоится 16 марта 2019 года, а если для избрания главы страны понадобится второй тур, то он пройдет через две недели после первого.

"О выборах президента будем говорить в четверг на рабочей встрече в парламенте, после чего состоится пресс-конференция, на которой вы все и узнаете", - сказал спикер.

Отвечая на вопрос о своем участии в президентских выборах, Данко сказал, что все зависит от решения руководства Словацкой национальной партии, которую он возглавляет. В конце декабря Данко сообщил журналистам, что в случае участия в выборах он не намерен проводить никаких активных акций, а будет вести себя во время предвыборной кампании абсолютно пассивно.

В среду замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович в интервью братиславской газете Pravda сообщил, что руководство ведущей партии правящей коалиции "Курс - социальная демократия" (КСД) предложило ему стать ее кандидатом на президентских выборах. "Я заинтересован в дальнейшем развитии Словакии и поэтому со всей серьезностью воспринял предложение стать кандидатом в президенты от партии КСД", - сказал Шефчович, добавив, что ему необходимо некоторое время для принятия окончательного решения.

Если Шефчович примет предложение КСД, это в силу его политического авторитета и отсутствия компрометирующих данных о "скелетах в шкафу" сделает замглавы ЕК ведущим претендентом на место в президентском дворце в Братиславе. Его потенциальный главный соперник, глава МИД Мирослав Лайчак, которому в ноябрьском опросе о лучшем кандидате в президенты свои голоса отдали около половины респондентов, в среду вновь подтвердил, что не намерен менять дипломатию на политику, а также назвал Шефчовича "отличным кандидатом в президенты".

В отличие от воздерживающихся пока от окончательного решения об участии в президентской кампании Шефчовича и Данко, еще ряд как известных, так и почти неизвестных рядовым словакам деятелей уже объявили о своем намерении претендовать на пост главы республики. В это число, в частности, входят лидер партии венгерского меньшинства Бела Бугар, лидер экстремистской партии "Народная партия Наша Словакия" Мариан Котлеба, судья Верховного суда Штефан Гарабин, руководитель ТВ "Мода" Габриэла Дробова, представители правых партий Роберт Мистрик и Милан Крайниак, политические эксперты Эдуард Хмелар и Юрай Забойник.

Нынешний президент страны Андрей Киска осенью минувшего года заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

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