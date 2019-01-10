В Страсбурге определились с кандидатами на пост генсека Совета Европы

В Совете Европы определились с кандидатами на пост нового генсека организации, ими стали министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс и экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В аппарате главы МИД Бельгии Дидье Рейндерса подтвердили сообщения о том, что он внес свою кандидатуру на пост генсека Совета Европы. Ранее телерадиокомпания VRT со ссылкой на источники сообщила, что Рейндерс может претендовать на пост нового генсека Совета Европы. Представитель пресс-службы министра подтвердил эту информацию, не уточнив других деталей. Глава бельгийского МИД неоднократно посещал РФ в последние годы, в том числе в рамках прошедшего этим летом чемпионата мира по футболу, в своих высказываниях относительно отношений с Москвой в целом выступал с позиций необходимости продолжения диалога и поиска решений самых сложных вопросов.

В конце декабря в ряде СМИ появилась информация о том, что литовское правительство приняло решение предложить на должность генсека Совета Европы экс-премьера Литвы Андрюса Кубилюса. На своей страничке в Facebook он написал, что "после оккупации Крыма у России и Совета Европы "специфические" отношения, и это станет одним из важных факторов дальнейшей дискуссии о генеральном секретаре". При этом Москва ранее неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

Один из собеседников агентства в Совете Европы уточнил, что "срок подачи кандидатов на пост должен истечь в 18.00 по Страсбургу". Другой собеседник отметил, что "теоретически может быть еще кто-то по кандидатам, но маловероятно".

Российская сторона пока никак не отреагировала на предложенных кандидатов. Вместе с тем, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что момент истины для отношений России и Совета Европы наступит в июне 2019 года, когда будет избираться генсек организации. Сейчас пост генсека занимает норвежец Турбьерн Ягланд.

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