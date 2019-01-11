Власти Парижа в день акции "желтых жилетов" выведут на улицы бронетранспортеры

Полиция Парижа ожидает проведения многочисленных акций протеста "желтых жилетов" 12 января, в связи с чем на улицы французской столицы будут выведены 14 бронетранспортеров. Об этом в пятницу в эфире телеканала CNews заявил начальник полиции Парижа Мишель Дельпеш, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы ожидаем более серьезные акции протеста в Париже [12 января], чем в прошлую субботу, - отметил он. - На улицах [для охраны порядка] будут развернуты 14 бронетранспортеров". Дельпеш также рассказал, что контроль будет организован на железнодорожных вокзалах и дорогах города. По его словам, движение с каждым разом становится все более радикальным.

Ранее телеканал BFM со ссылкой на премьер-министра страны Эдуара Филиппа сообщил, что в стране будет мобилизовано 80 тыс. сотрудников правоохранительных органов, 5 тыс. из них - в Париже.

По данным телеканала, наиболее крупные акции протеста могут состоятся в субботу в Париже, Бордо, Марселе, Тулузе, Лионе, Страсбурге. Одна из лидеров "желтых жилетов" Присцилла Людоски призвала своих сторонников выйти на улицы города Бурж, где, по ее мнению, "меньше контроля со стороны полиции". Другой представитель движения Эрик Друэ на своей странице в Facebook призвал участников протеста собираться в столичном районе Ла Дефанс.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем манифестанты выступали против институтов власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной. 12 января "желтые жилеты" планируют провести новую волну протестных выступлений, уже вторую с начала года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.