Меркель не ответила на требование Греции военных репараций

11 января 2019 15:01 (UTC+04:00)

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров в Афинах признала ответственность за преступление нацистов во время оккупации Греции, однако не ответила на требование Греции возместить ущерб и вернуть так называемый оккупационный заем, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Греция оценивает более чем в 300 миллиардов евро потери от немецкой оккупации в 1941-1944 годах и принудительно взятого немцами займа. Руководство Греции периодически поднимает вопрос о репарациях.

Президент Греции Прокопис Павлопулос в пятницу на встрече с Меркель в президентском дворце в Афинах сказал, что Греция намерена через суды решать вопрос.

"Мы считаем, что греческие претензии юридически действуют и могут быть взысканы через суд. Этот вопрос может быть урегулирован в международных судах", - сказал Павлопулос, который является юристом по образованию.

Меркель в ответ признала моральную ответственность за преступления нацистов, но не стала говорить о материальной ответственности.

"Мы несем ответственность и признаем преступления национал-социалистов", - сказала канцлер, ничего не сказав о возмещении ущерба.

"Мы поддерживаем Грецию на благо двух стран", - добавила она.

Германия считает закрытым вопрос военных репараций за ущерб, нанесенный нацистами в период Второй мировой войны. Об этом заявила и накануне визита канцлера в Афины заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц. Касаясь вопроса о "постоянно возникающих" требованиях греческой стороны о военных репарациях за ущерб, нанесенный нацистами, Фиц заметила, что позиция правительства ФРГ по данной теме "известна и неизменна", вопрос решен "окончательно юридически и политически".

Греция добивается возмещения ущерба за разрушенную во время немецкой оккупации 1941-1944 годов инфраструктуру и возврата принудительно взятого так называемого оккупационного займа. По данным казначейства Греции, Германия должна выплатить от 278 до 340 миллиардов евро военных репараций за ущерб, нанесенный экономике страны во время оккупации в 1941–1944 годах, и за принудительный "оккупационный" заем.

Германия отвергает все требования Афин. Немецкие чиновники утверждают, что их страна уже выполнила свои обязательства, выплатив 115 миллионов марок в 1960 году.

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