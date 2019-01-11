Италия рассматривает возможность вновь открыть свое посольство в Сирии

11 января 2019 18:06 (UTC+04:00)

Итальянские власти рассматривают возможность вновь открыть посольство в Дамаске. Об этом заявил в пятницу в римской академии министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези, сообщает агентство ANSA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы работаем над тем, чтобы оценить возможности и необходимые сроки для открытия дипмиссии в Сирии", - сказал министр. При этом он подчеркнул, что главным условием для этого остается стабилизация ситуации в стране, "и в этом смысле никакого особого развития нет". "Италия нацелена на открытие посольств в целом там, где они были закрыты. Но в отношении Сирии все полостью зависит от развития ситуации в этой стране", - добавил глава МИД.

Италия, в частности, одна из немногих стран, вновь открывшая посольство в Ливии. В декабре в Триполи был направлен новый посол - Джузеппе Мария Буччино Гримальди, который уже возглавлял диппредставительство в этой стране ранее. Он сменил Джузеппе Перроне, который был отозван в августе прошлого года из-за угрозы безопасности.

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