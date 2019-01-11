Глава парламента Венесуэлы готов взять на себя обязанности президента

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил в пятницу о готовности взять на себя обязанности президента страны, сообщает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

"Конституция дает мне легитимную возможность занимать должность президента республики, чтобы назначить выборы, но мне нужна поддержка граждан, чтобы сделать это реальностью", - приводит парламент страны заявление Гуаидо в ходе народного собрания, прошедшего рядом с представительством ООН в Каракасе.

Гуакидо также призвал 23 января всех венесуэльцев выйти на массовые акции протеста против правительства Николаса Мадуро.

Мадуро в четверг принес присягу в качестве президента Венесуэлы на период 2019–2025 годов. Организация американских государств (ОАГ) не признала его полномочий, а Парагвай разорвал со страной дипломатические отношения. Ранее участники латиноамериканской "Группы Лимы", за исключением Мексики, заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро. Аналогичную позицию заняли и США, которые намерены продолжать и дальше вводить санкции и оказывать давление на власти Венесуэлы.

По словам Гуаидо, статьи 233, 333 и 350 конституции Венесуэлы позволяют ему назначить проведение свободных выборов.

В свою очередь верховный суд Венесуэлы в изгнании, находящийся в Вашингтоне, обратился в пятницу к Гуаидо с просьбой взять на себя полномочия президента и главнокомандующего "ради демократии и свободы".

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