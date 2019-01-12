Франция и Япония высказали заинтересованность в диалоге с Россией

Главы внешнеполитических и оборонных ведомств Франции и Японии на встрече во французском Бресте в пятницу выступили за развитие диалога на высоком уровне с Россией. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном на сайте МИД Франции.

"У двух стран общий интерес к поддержанию постоянного диалога на высоком уровне с Россией", - говорится в коммюнике.

Одновременно стороны выразили приверженность заявлению стран G7 относительно ситуации в Керченском проливе. "Франция и Япония повторяют свой призыв к сдержанности, уважению международного права и предотвращению новой эскалации", - подчеркивается в заявлении.

В нем также отмечается, что "две страны напоминают об их приверженности необходимости выполнения минских соглашений всеми заинтересованными сторонами". Главы МИД и Минобороны Франции и Японии также выразили поддержку "нормандского формата" (Россия, Украина, Германия, Франция) и трехсторонней контактной группы.

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