Франция и Япония высказали заинтересованность в диалоге с Россией

12 января 2019 00:30 (UTC+04:00)

Главы внешнеполитических и оборонных ведомств Франции и Японии на встрече во французском Бресте в пятницу выступили за развитие диалога на высоком уровне с Россией. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном на сайте МИД Франции.

"У двух стран общий интерес к поддержанию постоянного диалога на высоком уровне с Россией", - говорится в коммюнике.

Одновременно стороны выразили приверженность заявлению стран G7 относительно ситуации в Керченском проливе. "Франция и Япония повторяют свой призыв к сдержанности, уважению международного права и предотвращению новой эскалации", - подчеркивается в заявлении.

В нем также отмечается, что "две страны напоминают об их приверженности необходимости выполнения минских соглашений всеми заинтересованными сторонами". Главы МИД и Минобороны Франции и Японии также выразили поддержку "нормандского формата" (Россия, Украина, Германия, Франция) и трехсторонней контактной группы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помпео призвал Россию к более активному сотрудничеству в Сирии
США 11 января 21:59
В России создается единое пространство для соцуслуг
Россия 11 января 17:59
«Альфа-Банк» не исключает роста цен на золото в 2019 году (Эксклюзив)
Финансы 11 января 15:53
Захарова подтвердила, что Россия и США прорабатывают встречу по ДРСМД
Россия 11 января 15:04
Главы МИД России и Японии обсудят тему мирного договора
Россия 11 января 13:17
Азербайджан может помочь Ирану выйти на рынки СНГ - посол
Бизнес 11 января 13:02
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Новая управленческая структура в Азербайджане должна быть более гибкой, компактной, целенаправленной
Политика 01:17
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан опережает многие развитые страны по качеству дорожной инфраструктуры
Политика 01:05
Президент Ильхам Алиев: Существующие в Азербайджане факторы обуславливают ускоренное развитие туризма
Политика 00:55
Президент Ильхам Алиев: В 2018 году Азербайджан достиг очень хороших результатов в сфере транспорта
Политика 00:44
Президент Азербайджана: В 2019 году будут построены и переданы в пользование квартиры примерно для 5 тысяч семей переселенцев
Политика 00:37
Президент Ильхам Алиев: На всех стратегических объектах в Азербайджане будут установлены современные генераторы
Политика 00:17
Президент Азербайджана: Мы увидим результаты реформ, проводимых в налоговой и таможенной сферах, в последующие годы
Политика 00:13
Глава парламента Венесуэлы готов взять на себя обязанности президента
Европа 11 января 23:45
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и в 2019 году выполнит все поставленные задачи, и этот год будет для страны успешным
Политика 11 января 23:24