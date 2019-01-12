Юнкер заявил, что Евросоюз не пойдет на изменение договора о Brexit

Евросоюз не собирается пересматривать проект договора об условиях Brexit, британскому парламенту нужно голосовать по текущему варианту, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Это наше последнее предложение. Мы можем добавить разъяснения, но мы не будем пересматривать (проект договора). Выбор таков: принять или отклонить его", - приводит слова Юнкера представитель ЕК Мина Андреева в Twitter.

Евросоюз и Великобритания в ноябре 2018 года после многих месяцев непростых переговоров достигли соглашения об условиях выхода страны из союза. Теперь, чтобы оно вступило в силу до даты "развода" (29 марта) и регулировало этот процесс, необходима его ратификация парламентами со стороны как ЕС, так и со Великобритании.

Однако в Лондоне возникли трудности с прохождением документа. Первое, декабрьское голосование в британском парламенте было перенесено. На этом фоне был созван внеочередной саммит ЕС по Brexit для возможности обсудить ситуацию и, фактически, попробовать содействовать ратификации в Лондоне без изменения самого проекта соглашения о Brexit. По итогам саммита были даны некоторые разъяснения к договоренности.

Теперь голосование в Британии ожидается в начале следующей недели.

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