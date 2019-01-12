При взрыве в Париже пострадали почти 50 человек

12 января 2019 20:59 (UTC+04:00)

Почти 50 человек получили ранения в результате взрыва в булочной в Париже, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Ранее префектура полиции сообщила, что при взрыве погибли двое пожарных.

"К этому часу двое пожарных скончались. Десять человек, в том числе один пожарный, находятся в тяжелом состоянии. Тридцать семь человек находятся в состоянии средней тяжести", - написал Кастанер в Twitter.

Глава МВД также выразил поддержку семьям жертв взрыва.

Взрыв произошел около 9.00 (11.00 мск) на улице Тревиз в Париже. В результате загорелось здание. Были выбиты стекла в соседних зданиях. По предварительным данным, причиной пожара стала утечка газа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Жертвами взрыва в Париже стали четыре человека
Европа 17:47
Премьер и глава МВД Франции прибыли на место взрыва в Париже
Европа 14:50
В центре Парижа прогремел мощный взрыв
Европа 13:37
СМИ: на рынке на западе Ирака произошел взрыв
Арабские страны 11 января 15:16
Названы города мира, лучше всего подходящие для здорового отдыха
Европа 10 января 08:08
Взрыв в жилом доме в Баку произошел из-за неосторожности - Исполнительная власть
Происшествия 9 января 15:23
Лента новостей
Трамп назвал увольнение главы ФБР в 2017 году "прекрасным" событием для США
США 19:59
Парижская полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов"
Европа 19:22
Помпео заявил, что уничтожение ИГ остается приоритетом для США
США 18:30
В Азербайджане запускается пропускная система «зеленый коридор» (ФОТО)
Бизнес 17:51
Жертвами взрыва в Париже стали четыре человека
Европа 17:47
Вице-президент ПА ОБСЕ обратился к правоохранительным органам и международным организациям в связи с Мехманом Гусейновым
Политика 17:24
Попурри песен из азербайджанских кинофильмов
Культура 16:04
Минувший год стал весьма удачным для азербайджанской экономики - депутат
Бизнес 15:56
ВС Армении вновь обстреляли экскаватор на азербайджанской стороне (ФОТО)
Происшествия 15:34