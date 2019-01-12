В Германии два человека погибли при крушении двухмоторного самолета

12 января 2019 22:15 (UTC+04:00)

Двухмоторный самолет Vulcanair потерпел крушение в коммуне Претцель в федеральной земле Бранденбург, два находившихся на борту человека погибли, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает издание Berliner Morgenpost.

По информации издания, об инциденте стало известно приблизительно в 11:55 по местному времени (13:55 мск). Сообщается, что в результате крушения самолет был полностью разрушен.

Причина крушения самолета пока не установлена. Как сообщил представитель полиции, в настоящее время ведется расследование инцидента.

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