В Германии два человека погибли при крушении двухмоторного самолета

Двухмоторный самолет Vulcanair потерпел крушение в коммуне Претцель в федеральной земле Бранденбург, два находившихся на борту человека погибли, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает издание Berliner Morgenpost.

По информации издания, об инциденте стало известно приблизительно в 11:55 по местному времени (13:55 мск). Сообщается, что в результате крушения самолет был полностью разрушен.

Причина крушения самолета пока не установлена. Как сообщил представитель полиции, в настоящее время ведется расследование инцидента.

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