Немецкая полиция проводит в шести городах операцию против преступных кланов

13 января 2019 06:34 (UTC+04:00)

Полиция Германии проводит масштабную операцию в шести городах страны против преступных кланов, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает издание Rheinische Post.

Как пишет издание, полицейская операция началась в субботу вечером. Она проходит в городах Бохум, Дуйсбург, Эссен, Рекклингхаузен, Дортмунд и Гельзенкирхен. Задействованы 1,3 тысячи полицейских, также в операции принимают участие сотрудники таможни.

Полиция проводит обыски, в частности, в кальянных, которыми владеют эти преступные кланы. В силовых структурах многие из таких заведений считают "очагами грязных дел", а в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия влияние таких кланов особенно сильно, отмечает издание.

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