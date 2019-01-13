В Париже продолжают поиск человека, пропавшего без вести после взрыва газа

Один человек по-прежнему не найден после взрыва в парижской пекарне в субботу, затронувшего соседние дома. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает радиостанция France Info.

По словам представителя пожарной службы города Эрика Мулена, этот человек проживал "в основном здании", где произошел взрыв.

"Взрыв был исключительной силы, радиус ударной волны составил 100 метров. Необходимо полностью укрепить здание. Доступ во все соседние здания закрыт", - заявил Мулен на пресс-конференции.

На данный момент у места происшествия дежурят около 30 пожарных. По словам Мулена, сотрудники спасательных служб останутся там "по меньшей мере еще на 48 часов и, возможно, даже на всю неделю".

Взрыв произошел в субботу около 9.00 на улице Тревиз в Париже. В результате загорелось здание. Были выбиты стекла в соседних домах. Погибли двое пожарных и гражданка Испании, почти 50 человек получили ранения. По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа.

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