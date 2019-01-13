В Париже нашли тело четвертой жертвы взрыва

13 января 2019 17:05 (UTC+04:00)

Тело четвёртой погибшей найдено под завалами здания в Париже, где произошёл взрыв и пожар в связи с утечкой газа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает радиостанция France Info.

Ранее сообщалось о гибели двух пожарных и гражданки Испании, почти 50 человек пострадали.

Взрыв произошел в субботу около 9.00 а улице Тревиз в девятом округе Парижа. В результате загорелась булочная. Были выбиты стекла в соседних домах. По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа.

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