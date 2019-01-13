Во Франции два человека погибли при взрыве устройства, вызывающего лавину

Два сотрудника горнолыжного курорта Морийон во Франции погибли при применении взрывного устройства, инициирующего превентивный сход лавины после обильных осадков. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Dauphine Libere.

По данным газеты, сотрудники должны были подготовить лыжную базу после обильного снегопада, превентивно вызвав лавину с помощью взрывного устройства.

На место происшествия прибыли спасатели и пожарные, начато расследование причин произошедшего.

Личности погибших не уточняются.

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