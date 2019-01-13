Погибшие в ДТП в Швеции иностранцы были гражданами Швейцарии

Шестеро погибших при столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля в ночь на субботу в районе города Кируна на севере Швеции были гражданами Швейцарии, говорится в сообщении для прессы полиции Швеции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Полиция была в контакте с родственниками и сотрудничает как с полицией Швейцарии, так и с посольством", - говорится в сообщении для прессы.

Поясняется, что все находившиеся в микроавтобусе были 1990-х годов рождения, они возвращались из Норвегии после лыжного отдыха. Авария произошла в ночь на субботу в 01.56. Один человек доставлен в больницу. По данным шведских СМИ, грузовик принадлежит горнодобывающей компании Kaunis Iron, пресс-служба которой сообщила в субботу, что находившийся за рулем водитель не пострадал физически, но находится в состоянии шока. По имеющейся у компании информации, авария произошла после того, как микроавтобус оказался на встречной полосе, по которой ехал грузовик.

В сообщении шведской полиции для прессы говорится, что причины ДТП пока не установлены. Сообщается также, что родственников погибших известили о произошедшем. Одновременно ведется идентификация погибших в соответствии со стандартами DVI Интерполa.

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