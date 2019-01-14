Полиция в Афинах применила слезоточивый газ для разгона протестующих учителей

14 января 2019 20:46 (UTC+04:00)

Греческая полиция применила в понедельник слезоточивый газ для разгона демонстрации учителей, требовавших немедленного отказа правительства от принятия законопроекта, который меняет процедуру приема на работу в госсектор на предстоящие три года. Об этом сообщил греческий телеканал Skai, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сообщению телеканала, группы учителей несколько раз пытались прорваться через кольцо спецназа, закрывшего полицейскими автобусами подходы к парламенту на центральной столичной площади Синтагма. В ответ стражи порядка неоднократно использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Демонстрантам пришлось отойти, но они пока не собираются уходить с площади, скандируя свои требования. По подсчетам полиции, всего на площади собрались около 3 - 3,5 тыс. протестующих.

Учителя средних и высших учебных заведений бастуют уже второй раз за последние дни. В пятницу в рамках 24-часовой забастовки они провели массовый митинг в центре Афин, требуя принятия на работу на постоянные контракты тех, кого взяли лишь по временным трудовым соглашениям на несколько месяцев. Затем около 2 тыс. человек прошли маршем к парламенту, где тогда тоже произошли столкновения. Полицейские пустили в ход дубинки и щиты.

Несколько участников акции протеста сбросили в пятницу с памятника Неизвестному солдату у стены парламента венок, который утром того же дня возложила туда канцлер ФРГ Ангела Меркель во время своего визита в Афины. Одна из групп демонстрантов попыталась прорваться через полицейский кордон к находящейся поблизости резиденции премьер-министра, но стражи порядка не дали им этого сделать, в результате пострадали несколько человек.

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