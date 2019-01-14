Подозреваемый в убийстве мэра Гданьска не признал вину

14 января 2019 22:40 (UTC+04:00)

Подозреваемый в убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича не признал своей вины, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости заявила журналистам представитель прокуратуры города Гражина Ваврынюк.

Вооруженный ножом мужчина напал на Адамовича вечером в воскресенье во время благотворительного концерта WOŚP в Гданьске. Мэр получил несколько ножевых ранений, в том числе в область сердца. В понедельник он умер в больнице, не приходя в сознание.

Мотивы напавшего на мэра официально не сообщаются. Присутствовавшие на мероприятии журналисты сообщали, что мужчина перед нападением кричал о том, что был незаконно приговорен к тюремному сроку. Известно, что нападавший — 27-летний житель Гданьска, судимый за ограбления банков. Несколько недель назад он вышел из тюрьмы.

"Закончен допрос подозреваемого. Он не признал свою вину в совершении преступления", - сказала представитель прокуратуры.

Она уточнила, что подозреваемому изменено обвинение с "попытки убийства" на "убийство".

Также она сообщила, что прокурор принял решение о направлении в суд заявления о временном аресте.

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