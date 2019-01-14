В Варшаве объявили трехдневный траур после убийства мэра Гданьска

Трехдневный траур объявлен в Варшаве после смерти мэра Гданьска Павла Адамовича, сообщает городская администрация польской столицы, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Вооруженный ножом мужчина напал на Адамовича вечером в воскресенье во время благотворительного концерта WOŚP в Гданьске. Мэр получил несколько ножевых ранений, в том числе в область сердца. В понедельник он умер в больнице, не приходя в сознание.

"Решением мэра Варшавы в столице будет объявлен трехдневный траур 15, 16 и 17 января", - говорится в сообщении.

Мотивы напавшего на мэра официально не сообщаются. Присутствовавшие на мероприятии журналисты сообщали, что мужчина перед нападением кричал о том, что был незаконно приговорен к тюремному сроку. Известно, что нападавший — 27-летний житель Гданьска, судимый за ограбления банков. Несколько недель назад он вышел из тюрьмы. В прокуратуре города заявили, что подозреваемый не признал свою вину.

Во всей Польше также будет объявлен траур продолжительностью в один день. Как проинформировал на брифинге президент страны Анджей Дуда, после совещания с представителями различных политических сил он решил, что траур будет объявлен в день похорон Адамовича, дата которых еще не определена.

"Сегодня, когда мы все еще имели надежду, что случится чудо и господин мэр выживет, я попросил о встрече представителей политических сил. Я надеялся, что мы пройдем вместе в Гданьске маршем против насилия", - сказал он.

Дуда отметил, что после известия о смерти Адамовича "мы решили, что не будем организовывать маршей, а если это будет возможно, приедем на похороны и там отдадим честь мэру Адамовичу".

Он отметил, что консультировался по поводу траура со всеми политическими силами. "Мы решили, что это будет днем, который семья выберет днем похорон", - сказал президент Польши.

Он также призвал соотечественников воздержаться от политизирования смерти мэра Гданьска. "Просьба со стороны семьи. Воздержаться от политики, от далеко идущих комментариев", - сказал он.

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