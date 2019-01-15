Мэй призвала парламентариев "еще раз посмотреть" на соглашение с ЕС

15 января 2019 02:55 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала своих коллег по парламенту "еще раз посмотреть" на предложенное ею соглашение с ЕС перед голосованием, назначенным на вечер вторника, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник парламенту предстоит проголосовать по соглашению с Евросоюзом, и от этого голосования будет зависеть будущее не только Brexit, но и страны на годы вперед. Если соглашение не будет одобрено (что весьма вероятно: по предварительным подсчетам, за соглашение намерены проголосовать порядка 200 парламентариев, против - более 400), то возможны разные варианты: от выхода из ЕС без соглашения вовсе, что может обернуться катастрофой для Соединенного Королевства, до проведения новых всеобщих выборов или нового референдума. И выборы, и референдум потребуют откладывания даты Brexit с 29 марта на более поздний срок.

"Вы должны еще раз посмотреть на соглашение", - сказала Мэй, выступая в понедельник в парламенте с заявлением.

Она напомнила, что при выходе из ЕС без соглашения не будет ни переходного периода, ни договора по безопасности, а в повседневной жизни жителей Северной Ирландии произойдут серьезные изменения. Мэй также заявила коллегам, что если они не поддержат соглашение и попытаются избежать Brexit в целом, то они тем самым предадут своих избирателей, на референдуме проголосовавших за выход из ЕС.

"Если вместо того, чтобы выйти без соглашения, парламент заблокирует Brexit, это будет низвержение нашей демократии, это все равно что сказать людям, которые нас избрали, что мы не хотим выполнять их поручения", - отметила Мэй.

В свою очередь, лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что основная проблема у страны сейчас - это само правительство. Согласно его утверждениям, с ЕС можно заключить другое соглашение, которое будет гораздо лучше, которое будет предусматривать таможенный союз и "крепкие торговые отношения" с ЕС.

"Если соглашение будет завтра отвергнуто, наступит момент для всеобщих выборов и прихода к власти нового правительства", - заявил он.

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