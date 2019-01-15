Жителя Варшавы задержали за угрозы президенту Польши

15 января 2019 04:55 (UTC+04:00)

Польская полиция задержала жителя Варшавы, угрожавшего президенту страны, говорится в сообщении полиции, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее полиция Познани задержала мужчину, который угрожал мэрам Познани и Вроцлава в соцсетях.

"Мы задержали 72-летнего жителя Варшавы, который сегодня днем позвонил в Варшавский центр семейной помощи и угрожал президенту, заявляя: "Погиб (мэр Гданьска) Адамович, а завтра может погибнуть Анджей Дуда", - говорится в сообщении.

"После получения информации полицейские быстро установили место жительства этого человека. Изъят телефон, с которого был сделан звонок. Задержанный уже сегодня попадет в полицейский изолятор. О происшествии сообщено в прокуратуру", - уточнили в полиции.

Вооруженный ножом мужчина напал на мэра Гданьска Павела Адамовича вечером в воскресенье во время благотворительного концерта в Гданьске. Мэр получил несколько ножевых ранений, в том числе в область сердца. В понедельник он умер в больнице, не приходя в сознание.

Суд, рассмотрев в понедельник ходатайство прокуратуры, которая расследует дело, принял решение арестовать подозреваемого Стефана В. (фамилия, согласно польским законам, не разглашается) на три месяца. При необходимости этот срок может быть продлен.

Фигуранту дела уже предъявлено обвинение в убийстве. На допросе он не признал вину.

Мотивы напавшего на мэра официально не сообщаются. Присутствовавшие на мероприятии журналисты сообщали, что мужчина перед нападением кричал о том, что был незаконно приговорен к тюремному сроку. Известно, что нападавший — 27-летний житель Гданьска, судимый за ограбления банков. Несколько недель назад он вышел из тюрьмы.

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