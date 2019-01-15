Из церкви в Бельгии похитили картину, которая могла быть написана Микеланджело

15 января 2019 13:52 (UTC+04:00)

Картина, авторство которой приписывают итальянскому художнику Микеланджело Буонарроти (1475 - 1564) или его ученику Маочелло Венусти, украдена из церкви на северо-западе Бельгии. Об этом в понедельник сообщил Интерпол, штаб-квартира которого находится в Лионе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Картина XVI века "Мадонна дель Силенсио" размером 145 на 99 см хранилась в соборе Святого Людгера в коммуне Зеле. На полотне изображено Святое семейство и Иоанн Креститель в детстве.

Как отметили в Интерполе, произведение искусства было похищено 11 января между 05:00 и 06:00 по местному времени. "Вор проник в церковь через ризницу", - уточнили в ведомстве.

По данным организации, за день до кражи у дверей собора был замечен подозрительный человек 17 - 20 лет, одетый в одежду темного цвета, в руках у него был рюкзак.

"Если у вас есть информация об обстоятельствах кражи или о местонахождении картины, сообщите, пожалуйста, в генеральный секретариат Интерпола или свяжитесь с бельгийской федеральной полицией", - говорится в сообщении международной организации уголовной полиции.

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