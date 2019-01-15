В Испании третий день продолжается операция по спасению ребенка из колодца

Беспрецедентная операция по спасению двухлетнего мальчика, упавшего в узкий глубокий колодец, проходит в Испании, к ней привлечены около 100 сотрудников правоохранительных органов и спасателей, сообщает телеканал 24 Horas, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Об исчезновении ребенка по имени Хулен в муниципалитете Тоталан (провинция Малага) стало известно в воскресенье. Выяснилось, что он упал в узкий технический колодец, который используется для поиска воды. Рядом был обнаружен пакет со сладостями и пластиковый стакан.