Глава МИД ФРГ: Германия хочет содействовать тому, чтобы Россия осталась в Совете Европы

15 января 2019 17:55 (UTC+04:00)

Германия выступает за то, чтобы Россия осталась членом Совета Европы (СЕ), и будет содействовать этому. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Страсбурге глава МИД ФРГ Хайко Маас. Запись пресс-конференции опубликована в Twitter СЕ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обеспокоены тем, что РФ отдаляется от Совета", - отметил он. "Мы считаем Россию частью Европы, считаем, что она принадлежит к СЕ со всеми правами и со всеми обязанностями", - сказал Маас после встречи с генсеком Совета Европы Турбьёрном Ягландом.

По его словам, "обе стороны" должны предпринимать действия, которые помогут устранить существующие разногласия. В нынешних условиях требуется "быстрое решение". "Мы хотим активно осуществлять вклад в то, чтобы Россия осталась членом СЕ", - добавил министр.

Маас сказал, что обсудит эту тему с российским коллегой Сергеем Лавровым во время визита в Москву. В МИД ФРГ ранее сообщали, что этот визит запланирован на вторую половину января.

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