Туск признал соглашение по Brexit проваленным

Глава Евросовета Дональд Туск признал проваленным соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС (Brexit) после голосования против него в британском парламенте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если соглашение оказалось невозможным, но при этом никто не хочет [выхода] без соглашения, кому хватит мужества, наконец, сказать, какое остается финальное решение?" - написал во вторник Туск в Twitter.

Он ранее неоднократно заявлял, в том числе перед депутатами Европарламента, что ЕС в "любой момент готов пойти на отказ от Brexit, если этого захочет Лондон".

В свою очередь, Еврокомиссия (ЕК), которая вела переговоры с Великобританией, заявила, что сожалеет об этом решении, которое "повышает угрозу неконтролируемого Brexit". Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил в распространенном в Брюсселе заявлении, что она активизирует подготовку к Brexit без соглашения, хотя и не хочет такого сценария. В то же время Евросоюз со своей стороны пока будет продолжать процесс ратификации соглашения об условиях Brexit.

Более жесткую позицию занял глава Европарламента Антонио Таяни, который объявил о необходимости защиты прав европейских граждан в условиях Brexit.

На национальном уровне об активизации подготовки к Brexit без сделки уже объявил глава правительства Бельгии Шарль Мишель, а СМИ ФРГ сообщили, что аналогичные меры принимает правительство Германии.

Депутаты Палаты общин британского парламента во вторник вечером отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время решающего голосования 432 депутата высказались против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года после полутора лет переговоров. Поддержали этот проект соглашения, на принятии которого настаивала премьер-министр Тереза Мэй, 202 депутата. Таким образом, сделка отклонена с разницей в 230 голосов, что стало самым крупным поражением британского премьера в парламенте за последние 95 лет.

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