В Бельгии принимают защитные меры на случай "жесткого" Brexit

16 января 2019 02:48 (UTC+04:00)

Правительство Бельгии "готовится и принимает меры" по защите граждан и предприятий на случай "жесткого" Brexit, которого еще можно избежать, заявил премьер страны Шарль Мишель, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Британские парламентарии во вторник вечером, как и ожидалось, отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit, открыв путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом.

"Мяч, как никогда, на стороне британцев", - написал Мишель в Twitter. По его словам, 27 стран-членов ЕС считают соглашение единственно возможным, и теперь "британцам надлежит взять на себя ответственность за последствия своего выбора".

Министр финансов Бельгии Александр де Кроо заявил, что таможенные службы королевства в ближайшие дни ускорят разработку мер по поддержке бельгийских предприятий на случай сценария "жесткого" Brexit.

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