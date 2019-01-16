Макрон исключил возможность новых переговоров ЕС с Британией об условиях Brexit

Президент Франции Эмманюэль Макрон исключил возможность новых переговоров Евросоюза с Великобританией об условиях ее выхода. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщила газета Le Figaro.

"Можно улучшить один или два пункта, но я в это особенно не верю, потому что мы сделали максимум возможного для соглашения и не станем для решения внутренней британской проблемы отказываться от защиты интересов европейцев", - отметил президент.

Он также добавил, что от выхода королевства из ЕС без соглашения в первую очередь проиграют сами британцы.

Депутаты Палаты общин британского парламента во вторник отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время решающего голосования 432 депутата высказались против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года после 1,5 года переговоров. Поддержали этот проект соглашения, на принятии которого настаивала премьер-министр Тереза Мэй, 202 депутата. Таким образом, сделка отклонена с разницей в 230 голосов, что стало самым крупным поражением премьер-министра Великобритании в парламенте за последние 95 лет.

Проваленное соглашение - огромный документ (585 страниц), однако в нем не прописано решение главной проблемы Brexit - режима контроля границы между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из Евросоюза в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией. Стороны лишь договорились, что этот вопрос должен быть решен до лета 2020 года, а пока этого не произойдет, Северная Ирландия должна оставаться в составе единого европейского рынка, что в Лондоне воспринимают как утрату части суверенитета над этой британской территорией.

Великобритания должна покинуть Евросоюз уже через 73 дня. Однако лидеры ЕС неоднократно заявляли, что если нынешнее соглашение не удастся одобрить в Лондоне, то Брюссель не пойдет ни на какие уступки, и Brexit произойдет без сделки. Именно этот сценарий становится сейчас наиболее вероятным.

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