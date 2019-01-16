Франция готовится к выходу Великобритании из ЕС без соглашения

Европа, и в частности Франция, готовятся к выходу Великобритании из состава ЕС без соглашения, заявила в интервью радиостанции France Inter министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы - европейцы, и в частности, мы - французы, готовимся к отсутствию соглашения", - сказала Луазо.

Министр сообщила, что вскоре будет принят представленный ей законопроект, который даст возможность правительству принимать все необходимые меры, чтобы быть готовыми к отсутствию соглашения.

Луазо также отметила, что проведение второго референдума - это "гипотеза".

Британские парламентарии во вторник вечером, как и ожидалось, отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение о Brexit, открыв путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС или отмене Brexit в целом. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против - 432.

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