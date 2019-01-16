Франция готовится к выходу Великобритании из ЕС без соглашения

16 января 2019 13:02 (UTC+04:00)

Европа, и в частности Франция, готовятся к выходу Великобритании из состава ЕС без соглашения, заявила в интервью радиостанции France Inter министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы - европейцы, и в частности, мы - французы, готовимся к отсутствию соглашения", - сказала Луазо.

Министр сообщила, что вскоре будет принят представленный ей законопроект, который даст возможность правительству принимать все необходимые меры, чтобы быть готовыми к отсутствию соглашения.

Луазо также отметила, что проведение второго референдума - это "гипотеза".

Британские парламентарии во вторник вечером, как и ожидалось, отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение о Brexit, открыв путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС или отмене Brexit в целом. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против - 432.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Токио примет меры для поддержки японского бизнеса в Европе на фоне Brexit
Другие страны 08:48
Макрон исключил возможность новых переговоров ЕС с Британией об условиях Brexit
Европа 03:29
Туск признал соглашение по Brexit проваленным
Европа 01:51
Юнкер заявил, что риск неконтролируемого Brexit вырос
Европа 00:52
Британский парламент отверг план Мэй по Brexit
Европа 15 января 23:55
ЕС и ВБ будут развивать инфраструктуру стран «Восточного партнёрства»
Экономика 15 января 22:59
Лента новостей
Добыча нефти в Казахстане увеличилась на более чем 6%
Энергетика 13:11
За последние десятилетия наибольший рост населения в Азербайджане произошел в Абшеронском экономическом районе
Общество 13:05
В Азербайджане снизилось число обращений к банковскому омбудсмену
Финансы 12:57
Администрация Трампа заставила еще 50 тыс. госслужащих работать бесплатно в "шатдаун"
США 12:57
Иран предлагает ЕС отменить таможенные пошлины на импорт продукции
Бизнес 12:48
ДТП в Турции - свыше 10 раненных
Турция 12:45
ЕБРР выделил "Узбекэнерго" кредит в $240 млн
Энергетика 12:38
Президент Ильхам Алиев принял делегацию под руководством начальника Генштаба ВС Ирана
Политика 12:36
Драма по-азербайджански: Нура Сури оказалась в коме…от анормальной любви (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 12:34