Британские парламентарии призвали Мэй изменить подход к Brexit

Британские парламентарии уговаривают премьер-министра страны Терезу Мэй смягчить позицию по Brexit, однако глава правительства отказывается это делать и по-прежнему заявляет, что Британия выйдет из Евросоюза в конце марта, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее британские парламентарии отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против - 432. Таким образом, Лондон открыл путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом.

На слушаниях в среду сразу несколько депутатов обратились к Мэй, которая также является главой Консервативной партии, с просьбой проявить гибкость и прийти к консенсусу с парламентом в вопросах условий выхода из ЕС.

"Нам всем нужно проявить максимальную гибкость, если мы ходим достигнуть консенсуса", - сказала консерватор, бывший член правительства Ники Морган.

"Премьеру следует поменять позицию. Она не должна настаивать на своем плане (уже предложенном и отклоненном парламентом накануне соглашении о выходе из ЕС)", - поддержал коллегу консерватор Филип Ли, который предлагает провести второй референдум о Brexit.