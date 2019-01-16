Мэй сохранила пост премьера Великобритании

Британский парламент выразил доверие правительству, несмотря на то, что накануне отверг предложенное премьером Терезой Мэй соглашение с ЕС по Brexit, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Против вотума недоверия проголосовали 325 парламентариев, 306 его поддержали. Таким образом, перевес составил всего лишь 19 голосов.

Процедуру вынесения вотума недоверия запустил накануне лидер оппозиции Джереми Корбин. Соответствующее предложение он внес после того, как против соглашения проголосовали 432 депутата, а за – только 202. О необходимости прояснить вопрос, доверяет ли парламент правительству, сразу после объявления итогов голосования заявила сама Мэй.

Сегодняшнее решение парламента означает, что Мэй останется премьером и должна будет в понедельник представить новый план действий в связи с предстоящим 29 марта 2019 года Brexit.

После голосования Корбин призвал Мэй отмести вариант выхода страны из ЕС без соглашения.

"Прежде чем начнутся любые осмысленные дискуссии насчет того, как двигаться дальше, правительство должно ясно отмести перспективу отсутствия соглашения. Я призываю премьера поддержать это сейчас", — сказал лидер лейбористов.

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