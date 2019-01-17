Британский парламент проголосует по новому плану по Brexit 29 января

Британский парламент проголосует по новым условиям Brexit 29 января, правительство 21 января представит очередной план взамен отклоненного, сообщила глава палаты общин Андреа Лидсом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Накануне премьер Великобритании Тереза Мэй, избежавшая в среду вечером в парламенте вотума недоверия с небольшим перевесом голосов, сказала, что правительство представит план разрешения ситуации вокруг соглашения о Brexit в понедельник, 21 января. Днем ранее британские парламентарии отвергли изначально предложенное премьером соглашение по Brexit. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против - 432. Таким образом, Лондон открыл путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом.

"Законопроект по следующим шагам правительства по Brexit будет внесен 21 января. Дебаты и голосование по законопроекту займут весь день и пройдут, в случае согласия палаты, 29 января", - сказала Лидсом, выступая перед парламентариями в четверг.