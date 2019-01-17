Полиция в Афинах применила слезоточивый газ для разгона протестующих учителей

17 января 2019 18:07 (UTC+04:00)

Греческая полиция применила в четверг слезоточивый газ для разгона демонстрации учителей, требующих немедленного отказа правительства от принятия законопроекта, меняющего процедуру приема на работу в госсектор на предстоящие три года, сообщил в прямом эфире телеканал Skai, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Несколько сотен учителей прошли с маршем на центральную афинскую площадь Синтагма к греческому парламенту, где проводят митинг. Группа из примерно 20 человек с красными флагами в руках попыталась подняться по мраморной лестнице у памятника Неизвестному солдату к зданию высшего законодательного органа, но отряды полицейского спецназа применили слезоточивый газ и оттеснили демонстрантов вниз. Протестующим пришлось отступить, но они так и не ушли с площади, продолжая скандировать свои требования.

Учителя средних и высших учебных заведений проводят акции протеста уже третий раз за последние дни. 11 и 14 января они проводили массовые митинги в центре Афин, требуя принятия на работу на постоянные контракты тех, кого взяли лишь по временным трудовым соглашениям на несколько месяцев. У парламента тоже тогда произошли столкновения. Полицейские пустили в ход дубинки и щиты, не давая демонстрантам пройти на территорию главного законодательного органа. Стычки с полицией также происходили на находящейся поблизости резиденции премьер-министра.

"Все учительское сообщество выступает против законопроекта, подготовленного министерством образования, научных исследований и культов, потому что это не новая система приема на работу, а новая система увольнений, поскольку внесенные изменения приведут к увольнению тысяч наших коллег, которые уже работают в школах и давно не получают денег за свою работу", - заявил Афинскому Македонскому агентству новостей председатель союза работников среднего образования города Салоники Яннис Латирас. По его словам, "только в западных районах Салоник 1400 учителей начальных и средних школ остаются без оплаты".

Преподаватели средних и высших учебных заведений проводят в четверг очередную забастовку, которую на этой раз поддержал Высший совет профсоюза госсектора (АДЕДИ). Он объявил в четверг 24-часовую забастовку в госсекторе с той же целью добиться отказа правительства от принятия законопроекта об изменении порядка найма государственных служащих.

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