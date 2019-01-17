Франция рассчитывает сохранить военное присутствие в Сирии и Ираке в течение 2019 года

Военнослужащие Франции продолжат участвовать в деятельности международной коалиции в Сирии и Ираке, несмотря на начало вывода войск США. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая перед на военной базе под Тулузой.

"Анонсированный нашими американскими союзниками вывод войск не должен заставить нас отойти от нашей стратегической цели - искоренить [террористическую организацию] "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), освободив от нее все территории, и помешать ее возрождению", - подчеркнул президент в обращении к военным, которое транслировалось его пресс-службой.

"Битва не закончена... Исламисты все еще присутствуют на местах, - сказал Макрон. - Мы продолжим проводить новые военные операции в регионе. Мы сохраним военное присутствие в Леванте в рамках международной коалиции в течение ближайшего года".

"Мы продолжим сотрудничество для укрепления стабильности в Сирии... до тех пор, пока не будет найдено всеобъемлющее политическое решение и не будет проведена необходимая конституционная реформа. Мы продолжим прикладывать усилия, участвуя в стабилизации региона", - отметил Макрон.

Глава государства подтвердил приверженность Франции борьбе с применением химического оружия, пообещав немедленно реагировать на подобные действия. Он напомнил в этой связи о "выдающейся" военной операции, проведенной в апреле прошлого года, когда Франция, Великобритания и США без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Вашингтон, Лондон и Париж тогда заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийской Думе.

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