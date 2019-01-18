Глава МИД Германии считает, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России

Берлин считает, что ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на Москве. Об этом в пятницу заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Считаем, что Россия может спасти этот договор и не секрет, что мы, как и другие государства НАТО, считаем, что есть ракета, этот договор нарушающая, и она должна быть ликвидирована", - сказал он.

"Мы снова говорили о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, он 30 лет обеспечивал безопасность в Европе и является краеугольным камнем европейской архитектуры безопасности, поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы сохранить этот договор. Он касается интересов безопасности самым фундаментальным образом, поэтому федеральное правительство [Германии] делает все, чтобы у этого договора было будущее", - подчеркнул Маас.

"Тем не менее мы видим, что ведутся переговоры, что российская сторона готова продолжать эти переговоры, чтобы использовать оставшееся время для того, чтобы ответить на вопросы и предоставить информацию, внести свой вклад в то, чтобы ДРСМД был сохранен", - отметил глава МИД Германии.

Маас также сообщил, что Германия проведет весной в Берлине международную конференцию по контролю над новыми видами вооружений. "Вопрос международной архитектуры контроля над вооружениями - это вопрос международной повестки дня, который слишком редко обсуждался в прошлом, поэтому весной я приглашаю на конференцию в Берлине, чтобы обсудить регулирование новых видов вооружений", - сказал он.

"Надеюсь, что участие будет широким и будет возможно обсудить все автономные системы вооружений, роботов-убийц, которые были разработаны за последние годы, и которые не подлежат достаточному международному контролю и международным правилам, - отметил глава германской дипломатии. - Надеюсь, что на этом уровне мы продвинемся и включим это в международную архитектуру контроля над вооружениями".

Он также уточнил, что будет вынесено в повестку конференции и ее сроки. "Важно не только говорить о ДРСМД, но и начать дискуссию о новой международной архитектуре контроля над вооружениями: не только США и Россия являются адресатами этого, но и Китай, который тоже разрабатывает ядерное оружие, автономные системы вооружения и кибероружие, - продолжил Маас. - Мы хотим, чтобы все тенденции и разработки стали предметом новой архитектуры контроля над вооружениями, и поэтому уже в марте мы проведем конференцию в Берлине, которая сфокусируется на этой теме, и которая на предварительном этапе будет обсуждаться в рамках [непостоянного] членства Германии в СБ ООН, чтобы появилась основа для каких-то инициатив на политическом уровне в дальнейшем".

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