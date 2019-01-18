ЕК внесла на одобрение мандаты на переговоры с США по торговле промтоварами

ЕК внесла предложения о директивах по проведению с США переговоров по отмене пошлин на промышленные товары, сообщила в пятницу еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что речь не идет о том, чтобы инициировать с США полноценные переговоры о классической зоне свободной торговли.

"Проекты переговорных директив являются частью реализации июльского совместного заявления Юнкера и Трампа. Эти две предложенные переговорные директивы позволят комиссии работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров в трансатлантической торговле промышленными товарами, что является ключевыми целями июльского совместного заявления", - заявила на брифинге в пятницу Мальмстрем.

Теперь государства-члены должны одобрить эти предложения до начала переговоров.

Переговорные директивы, представленные комиссией Совету, охватывают торговое соглашение, ориентированное на снятие пошлин на промышленные товары, за исключением сельскохозяйственной продукции, уточнила ЕК.

Второе предложение призвано решить задачу устранения нетарифных барьеров, облегчив компаниям задачу обоснования того, что их продукция отвечает техническим требованиям как в ЕС, так и в США.

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