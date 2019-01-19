Во Франции мобилизовали 80 тысяч полицейских из-за акций "желтых жилетов"

19 января 2019 15:04 (UTC+04:00)

Восемьдесят тысяч сотрудников правоохранительных органов мобилизованы по всей Франции в связи с акциями "желтых жилетов", сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Это уже десятая по счету суббота, когда в Париже и других французских городах проводятся акции протеста "желтых жилетов", зачастую сопровождающиеся беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. Ранее сообщалось, что в Париже следить за акцией будут пять тысяч полицейских.

Как сообщается, по всей стране мобилизованы 80 тысяч полицейских. Отмечается, что всего в Париже и провинциях задействованы 48 групп полицейского спецназа (Сompagnie républicaine de sécurité, CRS) и 68 эскадронов жандармерии.

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.

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