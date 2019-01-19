"Желтые жилеты" ворвались на территорию тюрьмы в Дижоне - СМИ

19 января 2019 22:31 (UTC+04:00)

Группа из 50 человек в желтых жилетах ворвалась на территорию тюрьмы, расположенной под городом Дижон на востоке Франции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу AFP со ссылкой на данные местной префектуры.

"Они зашли через главные ворота, скандировали "Освободите наших товарищей!", а потом через какое-то время спонтанно ушли", - заявил источник агентства.

В четверг Исправительный суд Дижона приговорил четырех участников протестов 5 января к различным срокам тюремного заключения, вплоть до года. Также им было запрещено в течение двух лет участвовать в демонстрациях.

5 января группа погромщиков, участвовавших в манифестации "желтых жилетов", напала на военные казармы, в результате чего пострадали семь солдат, один - серьезно. В тот день на улицы города вышли около 1,2 тыс. человек.

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