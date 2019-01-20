Число "желтых жилетов" по Франции достигло 84 тыс.

Общее число участников акций протеста "желтых жилетов" по всей Франции достигло 84 тыс. человек - ровно столько же, сколько и в прошлые выходные. Об этом сообщает в субботу телеканал BFM со ссылкой на уточненные данные министерства внутренних дел страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что из них 7 тыс. вышли на демонстрации в Париже. Число задержанных во французской столице к вечеру достигло 42 человек. По данным телеканала, подразделения жандармерии начинают постепенно покидать центр города.

В других городах мобилизация участников движения оказалась равной или даже выше: рекорд на этих выходных у Тулузы с 10 тыс. манифестантов, от 4 до 6 тыс. человек в Бордо. Примечательно, что число задержанных в ходе противостояния со стражами порядка оказалось даже больше, чем в столице - 49 человек. В Тулузе же пару часов назад сообщали всего о 10 задержанных, хотя и там наблюдались сцены напряженного противостояния полиции с хулиганами. В Авиньоне, где агрессивные демонстранты разожгли костер перед входом в мэрию, известно о восьми задержанных.

"Приветствую действия сил правопорядка, мобилизованных по всей Франции, - написал глава МВД Кристоф Кастанер в своем Twitter. - Решительно осуждаю беспорядки в Рене, Бордо, Тулузе и новые эпизоды насилия против журналистов".

Последнее нападение на работника СМИ, на которое в течение дня министр также отреагировал в соцсети, произошло в пятницу вечером. Журналист газеты The Republique Lauren делал репортаж о манифестации на одном из круговых перекрестков, когда к нему подошел один из собравшихся людей в желтых жилетах и потребовал уйти. Когда же работник газеты показал свое удостоверение, агрессор окончательно рассвирепел и, проведя безуспешную атаку кулаками, ударил ногой в живот. После этого другие "жилеты" оттащили его от журналиста.

"Совершивший эту необъяснимую агрессию задержан и помещен под стражу. Благодарю жандармов за реакцию", - написал Кастанер днем.

Ранее соощалось о 27 тыс. манифестантов. На прошлых выходных в акциях протестов по стране принимали участие 32 тыс. человек, из них 8 тыс. было в Париже.

Кроме того, согласно кадрам телеканала BFM, в седьмом округе Парижа прошли столкновения манифестантов с полицией. Стражи порядка применяют водометы и слезоточивый газ.

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