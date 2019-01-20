Во Франции во время субботних акций протеста задержали почти 300 человек

20 января 2019 17:15 (UTC+04:00)

Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали во время субботних манифестаций "желтых жилетов" почти 300 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье государственный секретарь при министерстве внутренних дел Лоран Нуньес.

"Вчера было около 300 задержаний во Франции", - сказал он в эфире телеканала BFM.

Комментируя проходящие в стране более двух месяцев акции "желтых жилетов", Нуньес отметил, что "полицейские и жандармы столкнулись с невиданным насилием в ходе протестов". В связи с этим он вновь оправдывал применение правоохранителями резиновых пуль. "Если полиция не будет их использовать, она не справится с этой волной насилия", - заявил госсекретарь.

Согласно данным МВД Франции, субботние акции протеста "желтых жилетов" мобилизовали порядка 84 тыс. человек. Массовые манифестации прошли в этот день в Париже, Тулузе, Бордо, Марселе, Руане и других городах. Участники выступали против введения новых налогов и требовали проведения "референдумов гражданской инициативы".

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