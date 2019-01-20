Во Франции во время субботних акций протеста задержали почти 300 человек

Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали во время субботних манифестаций "желтых жилетов" почти 300 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье государственный секретарь при министерстве внутренних дел Лоран Нуньес.

"Вчера было около 300 задержаний во Франции", - сказал он в эфире телеканала BFM.

Комментируя проходящие в стране более двух месяцев акции "желтых жилетов", Нуньес отметил, что "полицейские и жандармы столкнулись с невиданным насилием в ходе протестов". В связи с этим он вновь оправдывал применение правоохранителями резиновых пуль. "Если полиция не будет их использовать, она не справится с этой волной насилия", - заявил госсекретарь.

Согласно данным МВД Франции, субботние акции протеста "желтых жилетов" мобилизовали порядка 84 тыс. человек. Массовые манифестации прошли в этот день в Париже, Тулузе, Бордо, Марселе, Руане и других городах. Участники выступали против введения новых налогов и требовали проведения "референдумов гражданской инициативы".

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