В ходе беспорядков в Афинах пострадали 25 полицейских

В воскресенье во время беспорядков в Афинах пострадали 25 полицейских. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщили ТАСС в Главном управлении полиции столичной области Аттика.

"В общей сложности 25 человек пострадали во время беспорядков у греческого парламента, а также в стычках на соседних улицах. Все они доставлены в 401-й Главный военный госпиталь Афин", - заявили в полиции. Ранее сообщалось о 10 пострадавших полицейских.

По данным Главного управления полиции, в ходе беспорядков были задержаны 12 человек. Из них семеро были арестованы, а остальные отпущены.

Как сообщается, в афинскую больницу "Сотириа" в ходе митинга и стычек экстремистов с полицией, обильно использовавшей слезоточивый газ, были также доставлены четыре человека с легкими проблемами с дыханием. Греческое государственное радио и телевидение (ERT) сообщило, что его видеооператор был серьезно ранен во время акции.

В воскресенье в центре Афин проходил массовый митинг, на который, по предварительным оценкам, прибыли более 100 тыс. человек из всех уголков Греции для протеста против соглашения между Афинами и Скопье, согласно которому Республика Македония будет называться Республикой Северная Македония. Согласно опубликованному в воскресенье греческой газетой Eleftheros Typos опросу общественного мнения, проведенному социологической компанией MRB, около 70% греков выступают против использования слова "Македония" в названии бывшей югославской республики, так как оно совпадает с наименованием одного из регионов Греции.

17 июня 2018 года главы МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. 11 января 2019 года парламент Македонии одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию. 19 января соглашение со Скопье о переименовании Республики Македонии в Республику Северная Македония поступило на ратификацию в парламент Греции, в понедельник законопроект рассмотрит постоянный комитет национальной обороны и иностранных дел греческого парламента.

По словам председателя парламента Никоса Вуциса, "до конца следующей недели Преспанское соглашение будет ратифицировано". Как сообщили ТАСС источники в парламенте, не исключено, что голосование на пленарном заседании по соглашению со Скопье пройдет уже в среду или четверг.

Правительство Греции рассчитывает, что ему удастся заручиться голосами от 151 до 155 депутатов, чтобы ратифицировать Преспанское соглашение в 300-местном однопалатном парламенте страны.

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