В Версале откроется форум по инвестициям в экономику Франции

21 января 2019 10:38 (UTC+04:00)

Представители более 100 крупнейших международных компаний обсудят вопросы повышения инвестиционной привлекательности Франции на открывающемся в понедельник в Версале форуме. Как сообщил Елисейский дворец, в конференции, получившей название "Выбери Францию" (Choose France), примет участие президент страны Эмманюэль Макрон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эта встреча позволит рассказать о возможностях французских регионов и о планах по развитию территорий", - указали в окружении президента. По словам аналитиков, форум также даст возможность французскому лидеру представить главам крупнейших компаний программу реформ в стране и потребности Франции в инвестициях.

Версальская конференция заменит Макрону ожидавшиеся встречи на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (21-25 января). Как пояснили в Елисейском дворце, он не сможет отправиться в швейцарский город из-за плотного рабочего графика. В качестве возможных причин отмены поездки французские эксперты назвали продолжающиеся уже десять недель протесты движения "желтых жилетов" и начатые по инициативе Макрона общенациональные дебаты.

Вместе с Макроном в версальском диалоге примет участие министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. В интервью газете Le Journal du Dimanche он отметил необходимость "защищать привлекательность страны".

По его словам, минувший год был успешным для рынка инвестиций во Францию. "В 2017 году мы приняли 1300 иностранных инвесторов, которые создали 34 тыс. рабочих мест, - подчеркнул министр. - Аналогичную картину мы ожидаем и по итогам 2018 года".

По словам Ле Мэра, многое уже сделано для того, чтобы международные компании инвестировали во французские проекты, но предстоит сделать еще больше. "Сейчас необходимо сосредоточиться на промышленных инвестициях в регионах", - считает министр.

Согласно данным новостного сайта "Челлендж", участники форума встретятся за рабочим завтраком с премьер-министром Эдуаром Филиппом. Затем они проведут двусторонние встречи с французскими министрами. Глав шести крупнейших международных компаний, в частности гендиректора компьютерного гиганта Microsoft Сатью Наделлу и главу General Electric Ларри Калпа, примет Макрон в Елисейском дворце. Вечером в Версале глава государства даст торжественный обед для своих гостей.

Президент правительственного агентства Business France Паскаль Кани в преддверии форума выразил уверенность, что акции протестов движения "желтых жилетов", проходящие в стране больше двух месяцев, не смогут негативно отразиться на образе страны за рубежом. "Мы видим некоторые колебания со стороны британцев, немцев и американцев, но, например, в Китае и Индии имидж страны только укрепился", - отмечает он. По его словам, "Франция является второй наиболее привлекательной для инвесторов страной в Европе после Германии".

"Сегодня нам предстоит пойти дальше, и я очень рад, что десятки глав иностранных компаний по дороге в Давос решили приехать на саммит во Францию", - подчеркнул он.

Как отмечают экономические обозреватели, Макрон считает работу, направленную на повышение инвестиционной привлекательности страны, одним из приоритетов. С момента прихода к власти в мае 2017 года он неоднократно принимал делегации глав международных корпораций.

По итогам прошлогоднего саммита, согласно данным французского правительства, иностранные компании пообещали инвестировать во французские проекты около 3,5 млрд евро в ближайшие пять лет. Среди компаний, подписавших соглашения об инвестиционном сотрудничестве с французскими предприятиями, - Facebook, Google и другие транснациональные корпорации.

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