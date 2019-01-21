В ФРГ призвали Великобританию серьезно и тщательно подойти к выходу из ситуации по Brexit

21 января 2019 12:45 (UTC+04:00)

Британский парламент несет большую ответственность за будущее не только Соединенного Королевства, но всей Европы. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в понедельник интервью газете Bild, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На [премьер-министре Великобритании] Терезе Мэй и [британском] парламенте лежит большая ответственность за наше будущее в Европе", - сказал он. "Мы призываем Лондон серьезно и тщательно искать выход [из сложившейся ситуации]", - подчеркнул Маас.

Депутаты Палаты общин британского парламента 15 января отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время решающего голосования 432 депутата высказались против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года после полутора лет переговоров. Поддержали этот проект соглашения, на принятии которого настаивала Мэй, 202 депутата. Сделка отклонена с разницей в 230 голосов, что стало самым крупным поражением премьер-министра Великобритании в парламенте за последние 95 лет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мэй представит в парламенте альтернативный план Brexit
Европа 03:58
Меркель пообещала до последнего момента бороться за упорядоченный Brexit
Европа 19 января 15:53
Трюдо и Меркель обсудили ситуацию с задержанием канадцев в Китае и Brexit
Европа 19 января 10:11
Британский парламент проголосует по новому плану по Brexit 29 января
Европа 17 января 15:52
Мэй призвала британские партии к сплочению для реализации результатов референдума о выходе из ЕС
Европа 17 января 08:38
Эрдоган: Турция и Великобритания ведут переговоры для сохранения торговых связей на фоне Brexit
Турция 17 января 01:05
Лента новостей
В Баку завтра осадков не ожидается
Общество 13:28
Американский эсминец Donald Cook прибыл в Грузию
США 13:00
ДТП в Турции, более 20 пострадавших
Турция 12:59
Япония возобновила импорт иранской нефти
Энергетика 12:56
СМИ: Жертвами взрыва у базы спецназа в Афганистане стали 12 военнослужащих
Другие страны 12:53
Страны D-8 планируют создать совместную платежную карту
Бизнес 12:50
Израиль задействовал механизм связи с Россией в ходе ударов по Сирии
Израиль 12:50
В Филармонии в Баку почтили память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Культура 12:48
В Баку начинается подготовительное заседание по уголовному делу экс-главы Межбанка и других лиц
Общество 12:38