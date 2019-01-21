В ФРГ призвали Великобританию серьезно и тщательно подойти к выходу из ситуации по Brexit

Британский парламент несет большую ответственность за будущее не только Соединенного Королевства, но всей Европы. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в понедельник интервью газете Bild, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На [премьер-министре Великобритании] Терезе Мэй и [британском] парламенте лежит большая ответственность за наше будущее в Европе", - сказал он. "Мы призываем Лондон серьезно и тщательно искать выход [из сложившейся ситуации]", - подчеркнул Маас.

Депутаты Палаты общин британского парламента 15 января отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время решающего голосования 432 депутата высказались против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года после полутора лет переговоров. Поддержали этот проект соглашения, на принятии которого настаивала Мэй, 202 депутата. Сделка отклонена с разницей в 230 голосов, что стало самым крупным поражением премьер-министра Великобритании в парламенте за последние 95 лет.

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