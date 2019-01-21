Президент Сербии не исключил проведения досрочных парламентских выборов

Президент Сербии Александар Вучич не исключил возможности проведения досрочных выборов в Народную Скупщину (парламент) Сербии. Об этом он заявил в понедельник в комментарии национальному телевидению Сербии РТС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это решение сложное. Мы выйдем на президиум партии (Сербская прогрессивная партия - прим. ТАСС) и генсовет, но это не партийный вопрос. В руководстве партии все за проведение выборов. Конечно, я не исключаю выборы как возможность и как идею, это будет зависеть от многих других вещей, которые касаются будущего Сербии", - сказал сербский лидер.

Ранее Вучич обещал немедленно назначить выборы, если этого потребует оппозиция.

Аналитики утверждают, что выборы могут быть назначены на конец марта - начало апреля. В настоящий момент Вучич, согласно опросам, имеет поддержку 55% населения, причем его рейтинг серьезно вырос после недавнего визита в Белград президента России Владимира Путина.

На протяжении последних семи недель в Белграде проходят массовые антиправительственные акции, организованные оппозицией.

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