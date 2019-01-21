Франция оштрафовала Google на 50 млн евро

21 января 2019 23:17 (UTC+04:00)

Французский регулятор оштрафовал Alphabet Inc., материнскую компанию Google, на 50 млн евро, воспользовавшись ужесточением правил защиты данных в ЕС, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Французская Комиссия по делам информационных технологий и правам человека (Commission nationale de l'informatique et des libertes, CNIL), посчитала, что Google нарушила законодательство ЕС, требующее от компаний доносить до пользователей информацию о том, как собираются и используются их персональные данные, а также получать их согласие на сбор этих данных.

Вступление в силу общего регламента ЕС о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR, регулирующего распространение и использование личных данных европейцев, 25 мая 2018 года, дало национальным регуляторам европейских стран право взыскивать с серьезных нарушителей штрафы в размере до 4% глобальных годовых продаж. До вступления в силу GDPR, размер штрафа мог составлять максимум 150 тыс. евро.

CNIL, главный орган страны в области защиты персональных данных, заявила, что размер штрафа "оправдан тяжестью нарушений ключевых принципов GDPR".

"Несмотря на ряд инструментов, введенных Google, допущенные нарушения лишают пользователей ключевых гарантий того, что обработка их данных не приведет к раскрытию важной информации об их частной жизни", - отмечается в заявлении CNIL.

Размер штрафа, небольшой для Google, является крупнейшим, наложенным в рамках GDPR.

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