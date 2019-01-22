Умер актер Франсуа Перро

22 января 2019 01:58 (UTC+04:00)

Французский актер театра и кино Франсуа Перро умер в воскресенье в возрасте 94 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает газета Le Figaro.

За более чем полувековую карьеру Перро сыграл в картинах таких известных мэтров французского кинематографа, как Жак Беккер ("Любовники Монпарнаса", 1951).

Клод Шаброль ("Невинные с грязными руками", 1975), Анри Вернёй ("Труп моего врага", 1976), Бертран Тавернье ("Безупречная репутация", 1981) и других. Всего в фильмографии актера значится более 50 полнометражных фильмов.

Его партнерами по съемочной площадке были Катрин Денев, Жан-Поль Бельмондо и Жан-Луи Трентиньян.

За роль в картине "Жизнь и ничего больше" Перро был номинирован на премию "Сезар" в 1990 году.

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