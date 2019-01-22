Тереза Мэй обсудила с премьером Новой Зеландии "будущую" торговую сделку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник обсудила с коллегой из Новой Зеландии Джасиндой Ардерн "будущую" торговую сделку двух стран, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Очень рада снова приветствовать на Даунинг-стрит премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн. Мы обсудили будущую сделку между Великобританией и Новой Зеландией, членство Великобритании во "Всеобъемлющем и прогрессивном соглашении для Транстихоокеанского партнерства", а также провели встречу с членами вооруженных сил Новой Зеландии, которые служат с британскими солдатами", - написала Мэй в Twitter-аккаунте.

Как сообщила радиостанция Newstalk ZB со ссылкой на премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн, в ходе встречи стороны подписали временное торговое соглашение на случай, если Великобритания покинет ЕС без соглашения.

"По сути, это будет означать для новозеландского бизнеса, что он не окажется в худшем положении, независимо от сценария, по которому пойдет Brexit. Наши предприятия смогут с уверенностью торговать с Великобританией на прежних условиях. Это (соглашение – ред.) дает нашим бизнесменам и экспортерам ту уверенность, в которой они нуждаются", - заявила Ардерн.

В понедельник глава правительства консерваторов представила парламенту новый документ с условиями выхода из Евросоюза взамен отклоненного на прошлой неделе. Вопреки ожиданиям, в новом документе не содержится значительных изменений по сравнению с прежним. Мэй даже после консультаций с оппозицией отказалась поддержать идею второго референдума, переноса Brexit и дополнительных переговоров с ЕС о смягчении условий "развода".

В парламенте были разочарованы представленным законопроектом. Ряд парламентариев заявили, что будут пытаться внести в него поправки. Парламентарии напомнили при этом, что "план А" попросту провалился в палате общин на прошлой неделе - в поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против — 432. Причем критиковали соглашение как сторонники "жесткого" Brexit, так и те, кто требовал повторного референдума о членстве в ЕС и сохранения единства с Европой.

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